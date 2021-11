Anticorruptiepartij verrassend op kop in peilingen na verkiezingen Bulgarije

Met die score zou ze voor de conservatieve partij GERB van ex-premier Boiko Borisov eindigen. Die zou volgens de peilingbureaus stranden op zowat 23 procent van de stemmen. De eerste officiële resultaten worden pas maandagochtend verwacht.

“Bulgarije kiest een nieuwe weg”, reageerde covoorzitter Kiril Petkov van PP. Hij wil een coalitie bouwen zonder de partij van Borisov of DPS, een partij die opkomt voor de Turkse minderheid in Bulgarije. Petkov was van mei tot september al minister van Economie in een overgangsregering. Hij ziet de strijd tegen de corruptie en een justitiehervorming als zijn belangrijkste doelstellingen.

De Bulgaren konden zondag al voor de derde keer dit jaar naar de stembus om een parlement samen te stellen. Na de verkiezingen van april en juli bleek het niet mogelijk een meerderheidsregering te vormen. Veel Bulgaren hebben deze keer niet gestemd; de opkomst wordt geschat op 40 procent. De kiescommissie sprak van een laagterecord.

Tegelijk was er ook de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Die draaiden zoals verwacht uit op een overwinning voor de aftredende president Rumen Radev. Hij zou er echter net niet in slagen een absolute meerderheid achter zich te krijgen, waardoor over een week nog een tweede ronde moet plaatsvinden. De president heeft in Bulgarije veeleer een ceremoniële rol als staatshoofd en opperbevelhebber van het leger.