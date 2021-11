Jan Jaap Van der Wal stopt als presentator van ‘De Ideale Wereld’: “Ik heb mijn stempel wel gedrukt”

Comedian Jan Jaap van der Wal (42) stopt in mei na vier jaar als presentator van het satirische Canvas-programma De ideale wereld. Dat staat maandag in Het Laatste Nieuws.

De Ideale Wereld zelf gaat wel door. MaarJan Jaap van der Wal zal er bij de start van het nieuwe seizoen in september 2022 niet meer bij zijn. Voor de Nederlander, die in 2018 Otto-Jan Ham opvolgde als presentator, is vier jaar voldoende. Wie zal overnemen, is nog niet duidelijk.

“Naar mijn gevoel zal ik er alles uitgehaald hebben wat er voor mij inzat”, zegt Van der Wal. “Nadien wil ik weer iets nieuws proberen en een volgende stap zetten.” De comedian gaf het programma wat meer de stijl van een Amerikaanse latenightshow. “Ik heb wel mijn stempel gedrukt, vind ik. Zeker tijdens de coronaperiode is ‘De ideale wereld’ iets geworden waar ik volkomen achter kan staan.”