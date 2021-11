De Brabançonne wordt niet meer gespeeld in Tabor: geen enkele Belgische zege op vijf crossen, waar liep het mis?

Vlaamser dan veldrijden vind je niet. Denken wij! En toch weerklonk in het grijze Tabor niet eenmaal de Brabançonne voor een Belgische zege. Vier keer het Nederlands volkslied, een keertje dat van Groot-Brittannië. Eli Iserbyt kwam er nog het dichtst bij, maar beet zich de tanden stuk op een sterkere Lars van der Haar. Belofte Anton Ferdinande (val in de laatste bocht) en Europees junioreskampioen Aaron Dockx (twee keer kettingproblemen) kenden de nodige pech. Bij de vrouwen blijft het vastklampen aan kleine lichtpuntjes. Gelukkig is het volgend weekend in het zand van Koksijde te doen.