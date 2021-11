Emma Meesseman en co. wervelen in tweede helft voorbij Duitsland

De Belgian Cats stelden in de EK-kwalificatieronde in een uitverkochte Lange Munte in Kortrijk orde op zaken. De selectie van bondscoach Valéry Demory won na een wervelende tweede helft met 84-55 van Duitsland. De nederlaag in Bosnië is meteen uitgewist en de Cats zijn vooral back on track voor een vierde opeenvolgende EK-deelname. “Volgend jaar winnen met meer dan zes punten in eigen huis van Bosnië en verder geen uitschuiver incasseren tegen Noord-Macedonië en in Duitsland en groepswinst is een feit,” zei de debuterende coach Valéry Demory.