Wat een ontknoping van de WK-kwalificaties in groep A. Portugal had in eigen huis voldoende aan een gelijkspel tegen Servië, maar kreeg in de blessuretijd een serieuze klap. Aleksandar ‘Mitrogoal’ Mitrovic (ex-Anderlecht) kopte de Serviërs naar het delirium: 1-2.