De Britse wielrenner Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) is na een lang seizoen alweer aan zijn voorbereiding voor het volgende begonnen. Die voorbereiding verloopt niet vlekkeloos, want zondag werd zijn Pinarello in het Zuid-Franse Menton gestolen aan een koffiebar. Gelukkig vond de Franse politie zijn fiets al na enkele uren terug.