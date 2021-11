De topper in Riemst werd een bikkelharde wedstrijd met tien gele en één rode kaart. Uiteindelijk haalde leider Fortuna niptde volle buit over de streep. Veldwezelt won ruim tegen ’s-Herenelderen. Ook Eigenbilzen, 2-4-winst in Biesen en Belisia Bilzen B met vier goals van Gilles De Schaetzen (foto), laten de rol niet los. (nm)