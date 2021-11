Jeroen Buntinx transformeert van antiheld naar held voor As-Niel tegen Gruitrode

In een weinig attractief duel leek As-Niel lange tijd met de drie punten aan de haal te gaan tot doelman Buntinx zich verslikte in een balcontrole: strafschop én 2-2. Gelukkig voor de bezoekers behield de ervaren goalie zijn coolness om zijn team in extremis nog van een nederlaag te behoeden. Met het puntje schieten beide ploegen echter niet veel op in het klassement.