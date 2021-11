Regering overweegt nachtleven te sluiten voor wie niet gevaccineerd is

Als het van minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) afhangt, kom je binnenkort alleen nog een dancing binnen als je gevaccineerd bent. Daarmee duikt voor het eerst een coronamaatregel op die gevaccineerden van niet-gevaccineerden onderscheidt. Het moet een opstapje worden richting verplichte vaccinatie voor iedereen. “We moeten oppassen, want dit kan de spanningen in de maatschappij in de hand werken”, zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent).