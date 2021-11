Antwerp-voorzitter Paul Gheysens reageert op brand in zijn kasteel: “Al vaker hangjongeren gesignaleerd”

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens heeft voor het eerst gereageerd op de brand die gisterenavond plaatsvond in zijn kasteel Ertbrugge in Wijnegem. De ondernemer kocht het kasteel een jaar geleden. Sindsdien staat het pand leeg.

LEES OOK: Uitslaande brand in leegstaand kasteel van Antwerp-voorzitter Paul Gheysens

Antwerp-voorzitter Gheysens betreurt dat de brand zaterdagavond heeft plaatsgevonden. Toch is hij niet verrast. “De laatste tijd werden er veel hangjongeren in het kasteel gesignaleerd. Het is wel de eerste keer dat er echt brand uitbreekt”, zegt hij.

Gheysens is op dit moment in het buitenland en heeft het kasteel nog niet kunnen bezichtigen na de brand. “Men heeft mij laten weten dat de schade al bij al goed meevalt. Er is niets structureel beschadigd.”

“We zijn al een tijdje aan het nadenken welke bestemming we het kasteel willen geven. Eens die beslissing gevallen is, kunnen we beginnen renoveren”, aldus Gheysens.