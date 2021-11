Leeftijdsverschil zoals bij Peter De Roover en Els van Doesburg, wat doet dat met een relatie?

Peter De Roover (59), N-VA-fractieleider in de Kamer, en Antwerps N-VA-schepen Els van Doesburg (32) maakten zondagochtend bekend dat ze een relatie hebben. Binnenkort stappen ze in het huwelijksbootje. Een leeftijdsverschil van 27 jaar: wat doet dat met een koppel? “Procentueel gezien is er minder kans op slagen dan een doorsnee koppel van gelijke leeftijd. Je moet het met fluwelen handschoenen aanpakken”, zegt seksuoloog Sybille Vanweehaeghe. Maar het kan ook een meerwaarde zijn, getuigt zanger Willy Sommers, een andere bekende ervaringsdeskundige: “Het heeft ons allebei beter en sterker gemaakt.”