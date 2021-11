Singer-songwriter Tom Helsen springt in de bres voor vrouw in armoede

Men moet niet wachten tot Kerst om een daad uit naastenliefde te doen. Dat bewijst singer-songwriter Tom Helsen (45). Hij is een inzamelactie gestart om een vrouw in armoede uit de nood te helpen, toen ze de begrafenis van haar partner niet kon betalen. Intussen is het gezochte bedrag al ruim bereikt

Helsen deelde het verhaal dit weekend via sociale media: “Ik heb jullie hulp nodig. Vorige week heb ik de begrafenis betaald van de man van iemand die ik heb leren kennen door mijn vrijwilligerswerk in Het Lampeke in Leuven. Acht jaar geleden heeft zijn haar eerste partner verloren. Ze waren niet getrouwd, ze had niets om op terug te vallen en kwam daardoor in zware armoede terecht. Ze leefde een paar jaar zonder water, zonder verwarming of elektriciteit. De begrafeniskosten moest ze drie jaar lang maandelijks in stukjes terugbetalen. In de jaren die volgden, ontmoette ze iemand nieuw. Iemand die weer licht in haar leven bracht. Ze trouwden in 2018, maar vorige maand verloor ze hem aan een zware ziekte. Ik wou niet dat ze door diezelfde hel zou gaan. Om haar stress weg te nemen heb ik in één keer de begrafenis betaald. Dat lukt, maar ik ben niet zo rijk dat dat niets voor mij is.”

Daarop startte hij een crowdfunding. “Ik doneer zelf 200 euro, de begrafenis kostte me 2.700 euro. Als ik 2.500 euro kan terugverdienen, zal ik blij zijn. Al het geld erboven, gaat helemaal naar haar.” Intussen zitten ze al aan ruim 4.100 euro. Helsen is dan ook in de wolken: “Heel hard bedankt uit het diepste van mijn hart. De rekening blijft nog een weekje openstaan.”