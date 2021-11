Kimberly was draagmoeder voor een homokoppel: “Mijn man en kinderen aan mijn zijde”

Draagmoederschap lijkt iets van ver weg. Iets voor Hollywoodsterren of mensen met veel geld. Of een hobbelig pad vol miserie. Maar ook hier in Vlaanderen willen elk jaar tientallen vrouwen een kind dragen voor iemand anders. Zonder ervoor betaald te worden, maar ook zonder wettelijk kader. Voor de nieuwe reeks ‘Draagmoeders’ volgde Annemie Struyf drie jaar lang draagmoeders en wensouders voor wie het de enige weg was om hun kinderwens te vervullen. Wij spraken met draagmoeder Kimberly. Er zijn er die een kind dragen voor iemand die ze al een leven lang kennen, Kimberly (35) deed het voor een homokoppel dat via Facebook een oproep deed. Gewoon omdat ze het hen zo hard gunde. “Ik ben altijd heel graag zwanger geweest. Al was het deze keer wel anders.”