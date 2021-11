De Belgische basketbalvrouwen hebben hun eerste zege in de kwalificatiecampagne voor het EK 2023 beet. In Kortrijk maakten de Cats vooral in het derde en vierde kwart het verschil tegen Duitsland. Uiteindelijk wonnen de Belgen ruim met 84-55. Meteen ook de eerste zege onder het bewind van de nieuwe coach Valéry Demory.