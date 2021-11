Sint-Truiden

Al bijna twee jaar duurt deze pandemie, en al even lang geven duizenden Limburgse verpleegkundigen elke dag opnieuw het beste van zichzelf in loodzware omstandigheden. “Maar het kantelpunt is stilaan bereikt, mijn collega’s en ik zijn op”, vertelt Joyce, die tijdens de tweede lockdown uitviel met een burn-out.