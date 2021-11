FUTSAL OVERZICHT: Khalid Ait Salah leidt Eisden-Dorp naar winst tegen ex-ploeg

In de hoogste afdeling slaagden Hasselt en Borgloon er niet in hun topwedstrijden, tegen respectievelijk Antwerpen en Châtelet, winnend af te sluiten. De tegenstand was beter bij schot. Dat gold niet voor een scherp Eisden-Dorp, dat een belangrijke overwinning boekte in Malle-Beerse. Khalid Ait Salah was met drie goals de blikvanger tegen zijn ex-club. In tweede nationale B won Wellen de aantrekkelijke affiche in Aarschot, terwijl ook Meeuwen en Hoeselt de drie punten grepen. Houthalen La Baracca maakte vier keer gelijk in Auto 5 Genk. (jotr)