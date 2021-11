Nieuw naslagwerk ‘All Around Maastricht - vol III’ van fotograaf Guy van Grinsven postuum voorgesteld

Zopas werd het nieuwste boek - ‘All Around Maastricht - vol. III’ - van topfotograaf Guy van Grinsven in zijn galerij in de Nederlands Limburgse hoofdplaats voorgesteld. De kunstzinnige fotograaf die tot begin 2020 in Kanne (Riemst) woonde spendeerde de laatste jaren aan de samenstelling van wat hij noemde zijn ‘meesterwerk’. De officiële voorstelling ervan heeft hij helaas niet meer kunnen meemaken. Op 11 oktober overleed hij aan ALS.

Ondanks de ziekte die zijn lichaam geleidelijk aan sloopte had fotograaf Guy van Grinsven (72) de voorstelling van ‘All Around Maastricht - vol III’ tot in de puntjes voorbereid. Na de vaststelling van ALS eind 2019 bleef hij niet bij de pakken zitten, opende nog een kunstgalerij en concentreerde zich op de samenstelling, publicatie en voorstelling zijn ‘meesterwerk’.

In het persoonlijke voorwoord verduidelijkt Guy: “Mijn laatste boek van de reeks All Around Maastricht is anders, persoonlijker dan de eerste twee. Het is de ‘gouden’ versie over een gouden stad en streek waar ik een gouden leven heb mogen leiden, samen met mijn wit-gouden Marij en zoon Mick, gouden vrienden en vriendinnen en gouden medewerkers... Pluk de dag, geniet van de visuele verhalen in mijn persoonlijk en dus ‘gouden’ All Around Maastricht fotoboek.”

Uitgever Frans Stoks: “Guy was een man die zijn leven lang met zijn tijd is meegegaan, technische vernieuwingen altijd heeft omarmd - van fotograferen met filmrolletjes en zelf ontwikkelen en afdrukken van foto’s tot het maken van digitale opnames en photoshopbewerkingen van digitale bestanden... De laatste jaren had hij zich gestort op het inzetten van drones om foto’s vanuit perspectieven te maken die voorheen niet mogelijk waren. In dit ‘gouden’ boek, een vervolg op de bronzen en zilveren editie, doet Guy verslag van de levensreis die hij zelf in de loop der tijd heeft afgelegd: een dynamisch, doorleefd en artistiek tegendraads beeld van een rijk, gulhartig leven.”

‘All Around Maastricht - vol III’ is te koop bij Boekhandel Dominicanen in Maastricht en via www.allaroundmaastricht.nl