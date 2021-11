Oude Markt in Leuven experimenteert met polsbandjessysteem voor het scannen van Covid Safe Ticket

Wie nu tijdens een avondje uit graag al eens wisselt van café, moet telkens opnieuw het Covid Safe Ticket bovenhalen. Dat moet door de horeca-uitbater gescand worden voordat je een café mag betreden. Voor veel uitbaters is dat een hoop extra werk en daardoor moeten ze bijna permanent een personeelslid aan de deur laten staan. Dat kan anders volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

“In Leuven gaan ze komende week een interessant experiment doen”, zei Vandenbroucke zondagmiddag bij VTM Nieuws. “Men gaat op de Oude markt een centrale controlepost maken. Wie in orde is,krijgt een armbandje voor de avond. Daarmee kunnen ze in de cafés binnen. Dat is een methode om de cafébaas te helpen en het ernstig te doen.”

Kiosk

Burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) bevestigt. “Het is een vraag die vanuit de vzw Oude Markt met mij besproken werd, waarna ik ook heb teruggekoppeld naar de federale regering. Zij gaven hun toestemming om dit proefproject op poten te zetten. We gaan de Oude Markt zeker niet afsluiten. Er komt wellicht centraal een soort kiosk, waar bezoekers hun Covid Safe Ticket kunnen laten scannen. Ze zullen dan een bandje krijgen op datum van die dag. Op die manier kunnen ze de horecazaken bezoeken zonder overal opnieuw hun ticket te laten zien.”

“De Oude Markt is dankzij haar unieke karakter met al die cafés ideaal om dit uit te testen. Een centrale controle kan er heel nuttig zijn, want klanten wisselen vaak van café of lopen even binnen en buiten. De uitbaters moeten op deze manier nog wel kijken of de bezoekers een bandje hebben of niet, maar dat ze niet moeten scannen laat alles toch al efficiënter verlopen. Doordat het een echt horecaplein is, is dat ook makkelijk te organiseren. Vzw Oude Markt zal dat op zich nemen, met onze ondersteuning. Zaken kunnen zelf beslissen of ze eraan meedoen, of toch ook zelf nog controleren.”

“We zijn momenteel alles aan het voorbereiden om dit pilootproject te starten. Wat ons betreft hoe sneller hoe liever. En uiteraard gaan we dat na de eerste avond meteen evalueren, en ook terugkoppelen naar de federale overheid.”

(hsb)