Conner Rousseau alweer opgenomen in het ziekenhuis

Een cyste op de nieren heeft Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zaterdag voor de tweede keer in het ziekenhuis doen belanden. In december volgt een operatie; nieuws dat fors wat hatelijke reacties uitlokte.

Conner Rousseau meldde het bericht zelf op Facebook, en dankte de mensen in één moeite door voor “toffe berichtjes” en de steun. Alleen zat er tussen al die steunberichten ook flink wat bagger. Zus Eloïs Rousseau had duidelijk moeilijk met de “walgelijke” reacties. “Ik ben razend,verdrietig maar vooral teleurgesteld. Mensen lachen omdat mijn broer opgenomen is op spoed”, schreef ze op Twitter. “Ik vraag niet om op hem te stemmen. Ik vraag gewoon respect.”

Het is de tweede keer in een paar weken tijd dat Rosseau moest opgenomen worden. Hij heeft een cyste op de nieren waar hij binnenkort aan geopereerd moet worden, zegt partijwoordvoerder Niels Pattyn. “Af en toe heeft de voorzitter acute pijn. Door te veel werken, weinig slapen en stress duikt die regelmatig op”, aldus Pattyn. “Dan moet hij aan de baxter liggen om de pijn onder controle te krijgen.” Vanuit elders in de politiek werd hem trouwens wel veel beterschap toegewenst. “Aan alle haters, ga uw mond spoelen”, schreef N-VA-Kamerlid Theo Francken. (cka)