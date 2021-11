IJzersterke Lars van der Haar troeft de Belgen opnieuw af in Wereldbeker Tabor

Lars van der Haar (Telenet - Fidea Lions) heeft de Wereldbeker in Tabor op zijn naam geschreven. Op een droog en razendsnel parcours in Tsjechië haalde de Europese kampioen het voor Eli Iserbyt en Quinten Hermans. In de tussenstand blijft Iserbyt wel comfortabel aan de leiding staan.

De omstandigheden in Tabor maakten er net als bij de vrouwen een bijzonder snelle koers van: droog, weinig modder en harde ondergrond. Alles bleef behoorlijk dicht bij elkaar, tot kersvers Europees kampioen Lars van der Haar de boel in de derde ronde uit elkaar probeerde te sleuren. De Nederlander plaatste de ene versnelling na de andere, maar kreeg de toppers niet uit zijn wiel. Eli Iserbyt, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans en Corné van Kessel klampten aan, daarachter leverde het werk van Van der Haar toch een breukje op.

Hij hield zich in de eerste ronden wat op de achtergrond, maar halverwege koers toonde Iserbyt dat hij toch in orde was. Drie ronden voor het einde was het Michael Vanthourenhout die een stevige versnelling plaatste, maar wanneer het stilviel kon iedereen weer komen aansluiten. Zelfs Laurens Sweeck en Vincent Baestaens waren er weer bij.

Nog acht koplopers

Twee ronden van het einde met nog acht kanshebbers op de overwinning, dat gebeurt niet al te vaak in het veld. Bij de passage aan de balkjes dacht Iserbyt zijn moment te grijpen nadat Van der Haar en Hermans in zijn rug afstapten en een gat lieten. De West-Vlaming had vooral moeite met Van der Haar en ook Hermans kon nog goed volgen.

Europees kampioen en man in vorm Lars van der Haar bleek een superdag te hebben. In de voorlaatste ronde plaatste de Nederlander voor de zoveelste keer een stevige versnelling, waarmee hij onze landgenoten Iserbyt en Hermans serieus in moeilijkheden bracht.

In de slotronde was het Iserbyt die nog lang kon aanklampen, maar het moordende tempo van Van der Haar was niet meer bij te halen. Iserbyt kraakte en werd tweede, Hermans derde. In de achtergrond won Toon Aerts de strijd om de vierde plaats voor Michael Vanthourenhout.