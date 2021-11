Frank Vandenbroucke wil discotheken enkel voor gevaccineerden

Nadat hij vorige week nog pleitte voor mondmaskers vanaf 9 jaar, doet hij in de studio’s van VTM Nieuws een nieuw voorstel: “Ik denk niet dat we discotheken gaan kunnen openhouden als we niet nog extra bescherming toevoegen. Wat mij betreft, wie naar een discotheek wil gaan, ik vind dat die moet gevaccineerd zijn. En daar zou ik echt zeggen: het is alleen maar voor gevaccineerden.

En bovendien als er zoveel virus rondgaat, je moet je afvragen, - ik zegt het als een vraag- als je de discotheken wil openhouden, je moet je afvragen of je dan zelfs aan die gevaccineerde mensen moet zeggen: test jezelf toch eens.”(...) Als we willen vermijden dat we de discotheken moeten sluiten, dan zal het zijn met super extra bescherming. En dan zal het wat mij betreft enkel voor gevaccineerden zijn.”