Klimatoloog over akkoord van Glasgow: “Veel meer dan blabla, maar ruim onvoldoende”

De beslissingen die genomen zijn tijdens de COP26 in Glasgow, zullen helpen bij de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. Dat heeft klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain) zondag gezegd. Volgens hem gaat het om “een stap in de goede richting”. “Het is veel meer dan blabla, maar ruim onvoldoende”, concludeert hij.