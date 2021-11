Meisje (6) verbaasd over eigen kracht op eerste karateles: “Nu nog plankjes, binnenkort het glazen plafond”

De Amerikaanse Evelyn (6) is dolenthousiast om karate te leren, maar maakte zich zorgen dat ze er niet veel van zou bakken op haar eerste les. Toen de kleine krachtpatser er na enkele pogingen in slaagde een plankje doormidden te slaan, was ze zelf enorm verbaasd over haar eigen kracht. De grappige reactie van Evelyn gaat nu de wereld rond via sociale media. “Erg goed voor haar zelfvertrouwen”, aldus haar mama. “Nu zijn het nog plankjes, binnenkort het glazen plafond!”