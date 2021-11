Xavier Artigas (Honda) wint slotmanche in Moto3 in GP van Valencia

De Spanjaard Xavier Artigas (Honda-Leopard Racing) heeft zondag in de Moto3-klasse de GP van Valencia gewonnen, de laatste wedstrijd van het kampioenschap. Hij haalde het nipt voor zijn landgenoten Sergio Garcia (Gas Gas), tweede op 43/1000ste, en Jaume Masia (KTM), derde op 232/1000ste. Voor Artigas, die een knappe inhaalrace reed, was het de eerste zege ooit in de Moto3.

Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) was al zeker van de wereldtitel. De 17-jarige Spanjaard kwam zondag kort voor de finish ten val. Hij blijft in de WK-stand de Italiaan Dennis Foggia (Honda) en Sergio Garcia voor.

KTM pakt de constructeurstitel.

(belga)