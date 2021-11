Max Verstappen: “Hoop dat ze lekker eten van mijn boete”

Max Verstappen heeft voorafgaand aan de Grote Prijs van Brazilië enigszins cynisch gereageerd op de boete van 50.000 euro. Die kreeg de Red Bull-rijder zaterdag nadat hij vrijdag met zijn handen even aan de achtervleugel van zijn eigen bolide en daarna aan die van de Mercedes van Lewis Hamilton had gezeten, op zoek naar onregelmatigheden. Dat is niet toegestaan.

“Het is best een flinke boete”, zei de Nederlander op de website van de Formule 1. “Ik hoop dat ze er een mooi diner van betalen met heel veel wijn. En dan heel goede, dure wijn, dat zou mooi zijn. Ze mogen me uitnodigen, dan betaal ik nog wel wat extra.”

Hamilton kreeg vanwege een onregelmatigheid aan zijn achtervleugel een gridstraf voor de sprintrace van zaterdag waarin hij als vijfde eindigde. Verstappen werd daarin tweede en liep twee punten uit op zijn Britse concurrent van Mercedes. Zondag vertrekt de Nederlander in de GP van Brazilië vanaf de tweede startpositie, Hamilton start op positie 10, omdat hij wegens een motorwissel vijf plaatsen naar achteren is gezet.

De overtreding van de regels vond plaats in het zogenoemde parc fermé, de plek waar alleen met toestemming van officials de auto’s mogen worden aangeraakt. Verstappen moest zich zaterdag melden bij de stewards die de overtreding bestraften met een fikse boete. “Ik moet betalen”, zei Verstappen. “Ik zal dan maar wat minder FIFA-punten kopen”, zei hij, verwijzend naar zijn hobby. Verstappen is een fanatiek speler van het computerspel FIFA 21.

