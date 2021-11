Huisartsenwachtposten alweer overspoeld: “Neem alleen contact op als je ernstig ziek bent”

“Belast de wachtpost niet met alle vragen rond COVID, codes, testen of quarantainemaatregelen, zieke medeburgers blijven daardoor in de kou staan en krijgen niet de zorg waar ze recht op hebben”, zegt Van Giel.

De huisartsen hekelen al weken de sterke toename van de druk op de eerste lijn. In de weekends concentreert dat zich in de wachtposten. “We weten uit vorige golven dat de huisartsen de kanarie in de kolenmijn zijn, maar toch laat men de kanarie langzaam verstikken”, zegt Van Giel.

De huisartsen willen zich kunnen concentreren op de zieke burgers. “Het zou een basis in onze samenleving moeten zijn dat de politiek het recht op zorg garandeert voor wie het nodig heeft”, klinkt het.

“In plaats van eindeloos getreuzel en perceptiespelletjes te spelen, verzuimen ze de maatregelen te nemen die echt nodig zijn om deze vierde golf onder controle te krijgen”, vindt Van Giel. “Er zijn trouwens geen 100 mogelijke oplossingen. Uit de vorige golven weten we dat maar één ding echt werkt : beperk het aantal contacten nu! (...) Hoeveel urgenter kan een situatie nog worden?”