Grote liefde tussen Peter De Roover (59) en Els van Doesburg (32) van N-VA

Peter De Roover en Els van Doesburg, Antwerps N-VA-schepen, maken bekend dat ze al een tijd een relatie hebben. In beperkte kring was dat al langer geweten. Ze leerden mekaar kennen ‘op het werk’, toen zij parlementair medewerker was van De Roover, die fractieleider is voor de N-VA in de Kamer.

Het koppel woont dicht bij het Sint-Jansplein in Antwerpen. Opmerkelijk is dat ze 27 jaar schelen in leeftijd. Peter De Roover is 59, Els van Doesburg 32, dat is nog een paar jaar meer verschil dan tussen de Franse president Emmanuel Macron (43) en zijn echtgenote Brigitte (68), maar die zijn wel al ongeveer 25 jaar samen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Els van Doesburg was enkele maanden geleden nog onbekend bij het grote publiek. Tot ze begin juni onverwacht schepen werd in Antwerpen in opvolging van Fons Duchateau. Bij de lokale verkiezingen in 2018, haar debuut op het politieke toneel, had Van Doesburg 1.725 stemmen gehaald, weliswaar niet slecht voor een nieuwkomer op plaats zestien op de lijst. Ze had wel al naam gemaakt als conservatieve, niet op haar tong gevallen columniste voor de Vlaams-nationalistische site Doorbraak.be.

Stagiaire bij Zuhal Demir

Els van Doesburg werd geboren in Soest, vlak bij Utrecht. Op haar tiende emigreerde ze naar Schilde, volgens een kennis na de scheiding van haar ouders. Ze liep school in Malle (Sint-Jan-Berchmanscollege), studeerde politieke wetenschappen en belandde als stagiaire bij de parlementaire dienst van Zuhal Demir, toen nog parlementslid voor de N-VA.

Vandaar stapte Els van Doesburg over naar het team van Peter De Roover. “We hebben jarenlang nauw samengewerkt”, zei De Roover daar eerder over in deze krant. “Vaak was dat op momenten van politieke hoogspanning, vaak waren het lange dagen. Dan val je terug op een klein groepje mensen, dat schept een band.” Dat laatste was dus een spectaculair understatement, ergens onderweg sloeg de vonk over en werden ze een koppel.

Tijd voor bekendmaking

Ze hielden het lang geheim, maar de jongste tijd werden ze al wat vaker samen gespot en werd het tijd voor de bekendmaking. Ze hadden een jaar geleden al besloten dat het geen goed idee was om directe collega’s te blijven, omdat mensen zouden kunnen denken dat haar job een gevolg was de relatie. Els van Doesburg nam zich toen in alle ernst voor om verpleegkunde of zorgwetenschappen te gaan studeren, maar dat is er nooit van gekomen.

Dat ze in de plaats daarvan schepen werd, kan wenkbrauwen doen fronsen, maar volgens een partij-insider zit De Roover daar voor niks tussen. Wel had ze via hem Bart De Wever leren kennen, tijdens zijn wekelijkse passages in het parlement, als er op donderdag gestemd moest worden. Zulke ontmoetingen kunnen nuttig zijn voor een jonge, ambitieuze politica.

© Jeroen Hanselaer

Leeftijdsverschil

Peter De Roover is naar verluidt zelf de eerste om zich te verbazen over het grote leeftijdsverschil. In het vroegere gesprek met Gazet van Antwerpen erkende hij dat zij haar uiterlijk meeheeft: “Dat kan ook wel het risico inhouden dat ze je uitsluitend als een foto bekijken. Maar ik kan u zeggen dat het om een mooie afronding gaat van wat inhoudelijk veel meer is. Ze steekt het zelf ook niet onder stoelen of banken dat ze er goed uitziet en dat het zou kunnen helpen, ook niet in interviews. Ze doet daar niet flauw over.”

Peter De Roover heeft een zoon uit een huwelijk dat in 2003 op de klippen liep, hetgeen hij in een interview een paar jaar geleden zijn grootste mislukking noemde. De zoon is overigens iets jonger dan zijn partner.