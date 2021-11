Badosa stoot door naar halve finales, Sabalenka blijft in de running op WTA Finals

Paula Badosa (WTA 10) heeft zich zaterdag verzekerd van een plaats in de halve finales van de WTA Finals in het Mexicaanse Guadalajara. De Spaanse versloeg in haar tweede groepsmatch de Griekse Maria Sakkari (WTA 6) met 7-6 (7/4) en 6-4 nadat ze eerder de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 2) klopte.

Omdat eerste reekshoofd Sabalenka zaterdag haar tweede match tegen de Poolse Iga Swiatek (WTA 9) won, met 2-6, 6-2 en 7-5, is Badosa zeker van groepswinst en kwalificatie.

Wie Badosa vergezelt naar de laatste vier, wordt maandag uitgemaakt in een onderling duel tussen Sabalenka en Sakkari. Swiatek is na twee nederlagen uitgeschakeld.

