Politie redt kalfje uit modderpoel in Diest, boer krijgt pv

De politie Demerdal heeft vrijdag rond 12 uur een kalfje moeten redden in de Witte Weyerstraat in Molenstede. Door de regenval was de weide zeer moerassig geworden, en de voederplaats voor koeien was veranderd in een echte modderpoel. Daarin kwam het kalfje vast te zitten. Twee agenten waadden tot aan hun knieën door de smurrie om het dier te redden. De boer in kwestie reageerde eerder laconiek op het voorval en kreeg een pv voor dierenverwaarlozing. siol