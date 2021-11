Eva (39) was jarenlang verslaafd aan zware pijnstillers: “Zodra de kinderen sliepen, kwam de opluchting: ik kon weer gebruiken”

Eva Van Laethem: “Artsen zeiden me wel dat de medicatie die ze voorschreven een verslavingsrisico had, maar volgens hen kon het geen kwaad zolang ik de pillen weer zou afbouwen. Alleen waren zij er op dat moment natuurlijk niet meer.” — © FRED DEBROCK

Een op de tien Belgen gebruikt zware pijnstillers als oxycodon, tramadol en fentanyl. Maar wat met een pilletje begint, eindigt voor velen in een slopende verslaving. Dat ondervond ook Eva, zo blijkt uit haar getuigenis aan ons. “Uiteindelijk telt er niets meer in je leven behalve die roes.” Maar hoe komt het dat ze zo verslavend zijn én dat pijnstillers zo vaak of zo makkelijk voorgeschreven worden?