Klimaatakkoord bereikt, maar teleurstelling is groot: “Geen antwoord op klimaatcrisis”

De teleurstelling is groot na afloop van de klimaatconferentie in Glasgow. Het akkoord biedt volgens Greenpeace "geen antwoord op de klimaatcrisis". Ook verschillende landen op de top zelf laten weten hoe ontevreden ze zijn.

Greenpeace is niet blij met het "zwakke slotakkoord" van de klimaattop in Glasgow. Zo zou het geen antwoord bieden op de klimaatcrisis die ons nu al bedreigt en worden grote beslissingen doorgeschoven naar volgend jaar.

Volgens de milieu-organisatie hangt de doelstelling om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 graden Celsius aan een zijden draadje, onder meer omdat er in Glasgow nieuwe achterpoortjes werden gecreëerd voor grote vervuilers.

Toch ziet Greenpace een lichtpuntje. Het akkoord bevat "een belangrijk signaal dat het tijdperk van steenkool en fossiele subsidies ten einde loopt en legt de focus op een rechtvaardige transitie", zegt Jennifer Morgan, directeur van Greenpeace International.

Teleurstelling is groot

Vanuit Greenpeace België komt er ook kritiek op de "belabberde beurt" die België maakte. "Vooral Vlaanderen zet de hakken in het zand", zegt Joeri Thijs, de woordvoerder van Greenpeace België. "De Vlaamse regering kwam met een haastig en ondermaats klimaatkladje en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir had zelfs het lef om tijdens de top een lagere klimaatdoelstelling voor ons land te eisen. Dit is ronduit beschamend."

Klimaatactiviste Greta Thunberg is eveneens teleurgesteld. Op Twitter vat ze het akkoord samen als "bla bla bla". "Het echte werk gaat voort buiten deze conferentie. We zullen nooit opgeven."

Ook veel landen die aanwezig zijn op de top reageren teleurgesteld, maar ze keuren het akkoord wel goed. Volgens hen staan er te veel goede dingen in om het niet door te voeren. Toch zijn ze niet tevreden met hoe China, en vooral India, de steenkoolpassages flink hebben afgezwakt.

Ook Alok Sharma, de Britse voorzitter van de VN-klimaatconferentie COP26, is niet tevreden met het uiteindelijk bereikte akkoord. Hij excuseert zich voor de manier waarop China en India hebben gehandeld. "Ik begrijp de diepe teleurstelling", zei hij emotioneel, "maar het is noodzakelijk dat we de rest van het akkoord beschermen."