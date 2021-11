Thomas Thijs (100m vrije slag en 400m vrije slag) en Florine Gaspard (100m schoolslag en 50m vrije slag) hebben zaterdag, tijdens de eerste dag van de Belgische kampioenschappen zwemmen in klein bad (25m) in Leuven, elk twee titels gewonnen. Kimberly Buys, die op het punt staat om met pensioen te gaan, won ook de titel in de 4x50m vrij aflossing.