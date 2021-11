Amerikaan Tommy Paul viert eerste ATP-titel ooit in Stockholm

De Amerikaan Tommy Paul (ATP 52) heeft zaterdag het ATP-toernooi in de Zweedse hoofdstad Stockholm op zijn naam geschreven. De 24-jarige Paul haalde het in de finale in drie sets van de Canadees Denis Shapovalov (ATP 18): 6-4, 2-6 en 6-4.

Voor Paul was het zijn eerste ATP-finale en meteen ook zijn eerste ATP-titel. De 22-jarige Shapovalov veroverde zijn tot dusver enige titel in 2019 in Stockholm. Hij was in de Zweedse hoofdstad dus titelverdediger, nadat het toernooi vorig jaar niet kon plaatsvinden wegens de coronapandemie.

