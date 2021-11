Valtteri Bottas wint sprintrace en verovert polepositie GP van Brazilië, ijzersterke inhaalrace Lewis Hamilton

LEES OOK. Lewis Hamilton gediskwalificeerd na probleem met DRS-vleugel, Max Verstappen krijgt 50.000 euro boete

Voorafgaand aan de sprintrace was er veel te doen rond een mogelijke DRS-inbreuk van Lewis Hamilton met zijn Mercedes F1-bolide. De stewards beslisten om Hamilton te diskwalificeren en daardoor startte Hamilton de sprintrace niet van op de eerste plaats maar wel van helemaal achteraan.

Max Verstappen mocht van op de eerste plaats vertrekken maar Valtteri Bottas startte op de zachte band beter dan Verstappen op de medium bandencompound. Bottas aan de leiding voor Carlos Sainz die eveneens een superstart maakte en vervolgens Verstappen die in de openingsronde nipt een aanrijding met Sainz wist te vermijden.

Ook Lewis Hamilton maakte een zeer goed start, de Brit bleef uit de problemen en maakte tijdens de eerste ronde meteen verschillende posities goed. Ondertussen zagen we ook in het middenveld heel wat strijd en daarbij liep het tussen beide Alfa Romeo-rijders mis.

In de vierde ronde zagen we Max Verstappen ondertussen opnieuw Carlos Sainz passeren en terug de tweede plaats in de race claimen. Belangrijk voor Verstappen want de top drie krijgt punten in de sprintrace. In de tweede Red Bull zagen we Sergio Perez ondertussen ook stevig druk uitoefenen op Carlos Sainz in de Ferrari.

Veel meer spektakel tijdens de sprintrace in Brazilië dan tijdens de voorgaande sprintraces in Silverstone en Monza. Dat heeft uiteraard veel te maken met Verstappen die zijn start mistte en Lewis Hamilton die van achteraan op de grid moest vertrekken.

Met nog tien ronden te gaan was Lewis Hamilton dankzij een erg sterke inhaalrace opgeklommen naar een plaats in de top tien. Erg belangrijk voor de race op zondag want dan incasseert Hamilton nog een gridpenalty van vijf plaatsen.

Vooraan zagen we ondertussen Max Verstappen pushen en aansluiting vinden met Valtteri Bottas. Verstappen die alles op alles zette om alsnog de leiding in de sprintrace en de polepositie te veroveren?

Hamilton bleef ondertussen bijzonder hard pushen en de ene na de andere wagen inhalen, daarbij kwam de nieuwe Mercedes-motor duidelijk van pas.

Valtteri Bottas slaagde er uiteindelijk redelijk vlot in om de sprintrace te winnen en zo de polepositie voor de race op zondag te veroveren. Max Verstappen finishte als tweede en scoort zo twee belangrijke punten voor het kampioenschap. Carlos Sainz eindigde als derde en behaalt zo het laatste punt.

Lewis Hamilton finishte zijn ijzersterke inhaalrace als vijfde en zal na zijn gridpenalty van vijf plaatsen als tiende aan de race beginnen.

(F1journaal.be)