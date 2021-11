Akkoord bereikt op klimaattop in Glasgow

De 197 landen hebben op de klimaattop in Glasgow een akkoord bereikt.

Eigenlijk had de klimaattop vrijdagavond al moeten aflopen. Maar er was nog geen akkoord en dus gingen de onderhandelingen verder. Het akkoord dat ze in Glasgow voor ogen hadden moet ervoor zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graden tegen het einde van de eeuw.

Zaterdagavond werd er een pauze ingelast nadat landen urenlang kritiek hadden kunnen uiten op de conceptverklaringen. India liet blijken kritisch te zijn over bepaalde passages over het afbouwen van steenkoolgebruik en subsidies op fossiele brandstoffen. En ook China vroeg nog om ‘kleine aanpassingen.’ Daarnaast waren Iran en Zuid-Afrika ook erg kritisch. Het overgrote deel van de landen schaarde zich wel al achter de teksten zoals die er lagen.

Na de pauze liet India weten dat ze nog een aanpassing wilden in de bewoording. Zo wilden zij dat er in de tekst gesproken zou worden over “geleidelijke afbouw” en niet tot de “geleidelijke stopzetting” van het gebruik van steenkool zonder enige beperking. Een grote verandering aan de tekst.

Enkele landen zoals Zwitserland, de Marshalleilanden, Fiji, Oekraïne en ook Europees Commissaris Frans Timmermans bevoegd voor Klimaat lieten weten dat ze teleurgesteld zijn in de vraag van India, maar wilden het niet riskeren de klimaattop af te sluiten zonder akkoord. De deal werd daarom toch goedgekeurd.

