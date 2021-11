Nederlandse horeca verzet zich in verschillende gemeenten tegen sluitingsuur

Uittredend eerste minister Mark Rutte kondigde vrijdag aan dat Nederland voor minstens drie weken een in kleine, milde lockdown gaat. Dat houdt onder meer in dat Nederlanders nog slechts vier personen thuis mogen ontvangen per dag, dat niet-essentiële winkels om 18 uur de deuren moeten sluiten en de horeca om 20 uur moet sluiten.

Op dat laatste komt heel wat kritiek. In onder andere Den Haag, Zwolle en Breda zijn veel ondernemers niet bereid de deuren om 20 uur te sluiten. Volgens horecaondernemer Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijk Horeca Nederland (KHN) is het beleid van het kabinet niet uit te leggen.

Ook in Alkmaar is een groep horecaondernemers van plan zich tegen de nieuwe maatregelen te verzetten. Ze hebben onderling afgesproken dat ze zaterdagavond doorgaan tot na 20 uur. Volgens een woordvoerder van één van de horecaondernemers laten ze in hun zaken na 20 uur geen nieuwe mensen meer toe, maar worden gasten die op dat moment binnen zijn nog wel gewoon bediend.

LEES OOK. Nederland kondigt korte lockdown aan: horeca dicht om 20 uur, nog slechts vier gasten thuis

Op het Rembrandtplein en het Thorbeckeplein in Amsterdam zag het zaterdagavond even na sluitingstijd nog zwart van de mensen. Maar tegen 20.30 uur was het gebied al aardig leeg. De eerste avond van de ’milde lockdown’ lijkt gemoedelijk te verlopen in het centrum van de hoofdstad.

In Leeuwarden en Eindhoven stond er normaal ook een protestactie op de planning, maar daar hebben de horeca-ondernemers ondertussen besloten daarvan af te zien. In Eindhoven besloten ze af te wachten wat de situatie in Breda met zich meebrengt. In Leeuwarden besloten ze toch op tijd de deuren dicht te doen na overleg met de burgemeester.

Spoedoverleg

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft zaterdag in een spoedoverleg met uittredend minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus ervoor gepleit gasten langer in de horecagelegenheden te laten verblijven, mits zij voor 20 uur zijn binnengekomen. De belangenorganisatie zegt in een verklaring op de website van KHN volgende week met Grapperhaus en minister voor Economische Zaken Stef Blok in een nieuwe spoedbijeenkomst dit ‘inloop tot 20 uur-model’ te willen bespreken.

“Gasten die dan binnen zijn, mogen zo lang blijven als de oorspronkelijke sluitingstijd”, zo wil KHN in het gesprek naar voren brengen. “Deze methode brengt niet meer vervoersbewegingen met zich mee en voorkomt het zogenaamde kroeghoppen waar het OMT bang voor is.”

Verder zouden daardoor ophopingen in de publieke ruimte rond 20 uur worden voorkomen en de kansen op feestjes thuis en ook op illegale feesten verkleinen, aldus KHN.

Rellen

Zo’n tweehonderd actievoerders had zich vrijdagavond al verzameld ter hoogte van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze wilden de persconferentie van Rutte verstoren door lawaai te maken. De situatie liep er uit de hand en demonstranten begonnen met zwaar vuurwerk en stenen te gooien. De politie moest het waterkanon inzetten.

(sgg)