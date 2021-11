Groot Sinterklaasfeest in De Bammerd

Dit jaar is er geen online sinterklaasfeest of coronaproof sintstoet. De Sint en zijn pieten verwachten de Heerse kinderen op 5 december opnieuw in De Bammerd voor een grote show vol muziek en dans. “Ze kunnen zich van 9 uur tot 12.30 uur uitleven samen met onder meer ballonenpiet, knutselpiet en postpiet”, vertelt Sonja Doomen van de dienst Welzijn. “Er is een toffe disco om de gekste dansmoves boven te halen. De Sint wil de kinderen uit de gemeente die dag graag persoonlijk ontmoeten en verwelkomen. In de zaal staat er bovendien een grote brievenbus waarin ze hun tekeningen voor de Sint kunnen steken. En wie wil oefenen om een echte piet te worden, kan dat doen op het pietenparcours.”

Inschrijven kan tot 2 december bij welzijn@heers.be. De toegang is gratis, je hebt wel een Covid Safe Ticket nodig. Meer info: 011/48.01.17 of 0473/30.14.39. ( frmi)