Britney Spears na dertien jaar verlost van toezicht door vader en dat wordt gevierd: “Beste dag ooit”

“Goeie God, ik hou zo veel van mijn fans! Het is te gek. Ik denk dat ik de rest van de dag ga huilen. Beste dag ooit, gezegend is de heer! Kan ik een Amen krijgen? #FreedBritney.” Dat schrijft Spears kort nadat ze het verdict van de rechtbank had gehoord, bij een video op sociale media. Daarop is te zien hoe fans, die zich eerder achter de beweging #FreeBritney schaarden, de uitspraak van de rechter in Californië vieren.

“Het gerecht vindt en beslist dat het toezicht op de persoon en het bezit van Britney Jean Spears niet langer vereist is”, klonk het bij rechter Brenda Penny vrijdagnamiddag. Alle partijen gaven hun akkoord voor de beëindiging ervan, al was Britney zelf niet aanwezig. Hoewel het toezicht van vader Spears definitief stopgezet is, blijft boekhouder John Zabel – die Jamie Spears opvolgde na zijn eerdere schorsing – nog een beperkte en administratieve macht hebben, als deel van het plan om op termijn alles stop te zetten. Ook Jody Montgomery, haar persoonlijke en tijdelijke bewaarder blijft met haar samenwerken. Op 8 december en 19 januari volgen er nog verdere verhoren.

Free Britney heeft gewerkt

Jamie Spears had zijn dochter onder toezicht sinds 2008, beslist na een uitspraak door het gerecht. Hij hield controle over haar hele leven en toezicht over haar financiële en zakelijke beslissingen rond haar fortuin. In die periode had de zangeres mentale moeilijkheden, waar de tabloids gretig over schreven. Maar over de jaren heen veranderden de omstandigheden. De zangeres ging weer aan het werk, toeren en had een vaste stek in Las Vegas voor shows. Ze verdiende miljoenen dollars, maar bleef onder toezicht.

Fans vierden de uitspraak. — © AFP

LEES OOK. Vader Britney Spears plaatste afluisterapparatuur in haar kamer en controleerde jarenlang haar telefoon

Haar fans begonnen zich af te vragen waar ze buiten haar shows was en of ze tegen haar wil werd vastgehouden. De #FreeBritney-beweging werd geboren. Dit jaar nam de zangeres stappen, die haar tot voor de rechtbank leidden. In juni getuigde ze over de situatie: “Ik was in shock, ik ben getraumatiseerd. Ik wil gewoon mijn leven terug”, vertelde ze toen. Daar werd onder meer ook duidelijk dat Spears niet zelf kon beslissen over haar anticonceptie en of ze nog kinderen kon krijgen of niet. Documenten kwamen bovendrijven dat Spears de voorbije jaren al had geprobeerd om onder de knoet van haar vader uit te komen, tevergeefs. Nu is dat dus wel gelukt.

LEES OOK. Britney Spears geeft moeder schuld voor machtsmisbruik van vader: “Mama heeft mijn leven geruïneerd” (+)

© AFP

En die zege wordt gevierd, ook in Hollywood. Op de video die Britney postte van haar uitzinnige fans, reageerde onder meer al goede vriendin Paris Hilton, die momenteel haar huwelijk viert, en acteur Wil Wheaton. Ook popster Lady Gaga sprak op sociale media haar steun uit voor Britney: “Ik heb haar hele carrière lang van Britney Spears gehouden. Ik keek op naar haar, bewonderde haar kracht. Zij gaf kracht aan zo veel mensen en doet dat nog steeds”, schrijft ze. “Ik kan niet blijer voor je zijn vandaag. Je hebt nooit verdiend wat er is gebeurd. Dank God voor vandaag. Je bent een superster en super-mens. Ik hou van je!”

Ook actrice Jameela Jamil vierde mee, maar waarschuwt voor de tabloid media.

