Roberto Martinez verrast dan toch op één positie: Castagne start in verdediging, Benteke zoals verwacht diepe spits

De Rode Duivels zijn er al heel dicht bij, maar mathematisch zijn ze nog niet verzekerd van deelname aan het WK 2022 in Qatar. Zaterdagavond moeten de Belgen nog aan de bak tegen Estland. Zoals verwacht brengt bondscoach Roberto Martinez zowat zijn sterkste elf beschikbare spelers aan de aftrap. Geen risico’s of experimenten met jongeren dus, maar wel een basisplaats voor Castagne ten nadele van Boyata.

Door de afwezigheid van basisspelers Alderweireld, Tielemans en Lukaku moest de bondscoach toch wat knopen doorhakken. Daags voor de wedstrijd verklapte hij alvast dat Christian Benteke de vervanger van Lukaku zou worden in de spits. Voor de 30-jarige aanvaller is het nog maar de eerste basisplaats in deze kwalificatiecampagne.

Thibaut Courtois krijgt recordinternational Jan Vertonghen, Jason Denayer en verrassend Timothy Castagne voor zich. Thomas Meunier en Yannick Carrasco zijn de wingbacks van dienst, Witsel krijgt De Bruyne en/of Vanaken bij zich op het middenveld. Een van die laatste twee zal een rijtje hoger staan, naast Eden Hazard en achter diepe spits Christian Benteke.