Vuurpijl zet bestelwagen vol vuurwerk in lichterlaaie en veroorzaakt spectaculair schouwspel

Inwoners van het Britse plaatsje Matchams genoten vorig weekend van een vuurwerkspektakel maar moesten plots rennen voor hun leven. Een verdwaalde vuurpijl had een bestelwagen vol vuurwerk geraakt en zette het busje in lichterlaaie. De vlammen deden het vuurwerk ontbranden en veroorzaakten een spectaculair maar gevaarlijk schouwspel. “Het leek wel een bloedbad”, aldus Aaron Orchard (22) die getuige was van het incident. “Het was erg druk tijdens het vuurwerk en plots vluchtte iedereen weg.” Drie explosieve minuten later arriveerde de brandweer, die de vlammen snel onder controle kreeg.