Braziliaanse wetenschappers vermoeden dat ze botten van nieuwe dinosaurussoort hebben opgegraven

Titanosauria. Dat is de overkoepelende naam voor de groep waartoe een mogelijk nieuwe dinosaurussoort behoort die Braziliaanse wetenschappers onlangs hebben opgegraven. De paleontologen vonden onder meer een reusachtig dijbeen in de regio rond het Braziliaanse Davinópolis. “We waren echt verrast”, klinkt het. “We hadden niet verwacht een bot van die afmetingen te vinden.”

“We hadden eerst een klein stukje uitgegraven”, aldus de Braziliaanse wetenschapper Elver Mayer. “Toen we dieper groeven, ontdekten we hoe groot het bot was.” En dat was nog niet alles. De wetenschappers denken dat ze een dinosauriërkerkhof hebben gevonden in Davinópolis en ontdekten talloze andere botten.

De onderzoekers proberen nu te achterhalen hoe het dier dat ze gevonden hebben in elkaar zat, hoe zijn metabolisme werkte en hoe zo’n grote dino zich kon voortbewegen. “Hopelijk komen we met deze ontdekking meer te weten over de dieren die hier ooit rondliepen”, klinkt het nog. “Elk nieuw dier dat we vinden, zet de deur een beetje meer op een kier.”

(pjv)