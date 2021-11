Paris Hilton is een getrouwde vrouw: tien jurken, drie dagen feest en een realityshow

Extravagante locaties, tien jurken, tal van celebs en een realityshow. We hadden niet anders van Paris Hilton (40) verwacht. De realityster stapte donderdag in het huwelijksbootje en de feestelijkheden zouden drie dagen duren.

Paris Hilton is niet iemand die genoeg heeft aan een klassiek trouwfeest. De veertigjarige realityster was al vier keer verloofd, maar gaf twee dagen geleden pas voor het eerst haar ja-woord. Ze stapte in het huwelijksbootje met de Amerikaanse acteur en ondernemer Carter Reum (40). Donderdag 11 november gingen de feestelijkheden van start met een ceremonie op een familielandgoed in Bel Air, de exclusieve wijk in Los Angeles. Op de gastenlijst: Kim Kardashian, Nicole Richie, Paula Abdul, Emma Roberts, Bebe Rexha, Meghan Trainor, Evan Ross, Ashlee Simpson,...

De hotelerfgename liep naar het altaar in een witte Oscar de la Renta-jurk, maar droeg later op de dag nog drie andere jurken. In totaal zou ze tijdens het drie dagen durende feest wel tien verschillende jurken dragen.

“Ik had hem (tegen Carter, red.) gezegd dat hij niet mocht wenen, want dan zou ik beginnen wenen en mijn mascara verpesten voor mijn wandeling (naar het altaar, red.)”, schreef Hilton op haar website na de ceremonie. “Maar natuurlijk weende hij wel, maar ik denk dat ik eerst ben begonnen.”

“Het was een Assepoester-moment en ik wist dat ik mijn ware liefde gevonden had”, zei de reality-ster. “Ik had een glam refresh erna, want als ik door het gangpad zou lopen met al die mascara die over mijn gezicht liep, zou het niet meer te doen zijn geweest.”

De locatie in Bel Air waar Hilton en Reum in het huwelijksbootje stapten. — © BACKGRID

I will always love you

Hilton onthulde ook dat popzangeres Kim Petras het nummer Stars are blind, een nummer van Hilton zelf, zong voor de ceremonie. Daarna zong ze ook I can’t help falling in love with you, een nummer van Elvis Presley,toen Hilton door het gangpad liep. Op de receptie zong zangeres Demi Lovato I will always love you, origineel van Dolly Parton maar ook vooral bekend in de versie van Whitney Houston,als openingsdans. Hilton liet weten dat ze wat zenuwachtig was voor het dansen. “Carter en ik zijn geen goede dansers, maar we hebben weken geoefend en ik denk dat het ons gelukt is!”

LEES OOK. Hit op Netflix: de klungelige kookshow met Paris Hilton

Vrijdag gingen de feestelijkheden verder. Dat op de gekende Santa Monica Pier in Los Angeles waarop een klein pretpark gevestigd is. Dat werd voor de gelegenheid volledig afgehuurd en omgedoopt tot ‘Paris World’. Terwijl de hotelerfgename het donderdag nog volledig in het wit deed, stond ze vrijdag in neon roze op de pier. Ook haar gasten waren kleurrijk gekleed. Dj Diplo kwam er muziek draaien en de gasten konden er prijzen, zoals kussens met een afbeelding van Hilton op, winnen door spelletjes te spelen. De hotelerfgename documenteerde het hele feestje ook grondig op haar Instagram Stories.

Volgens gespecialiseerde media zou er zaterdag nog een extravagant trouwfeest op de planning staan. Maar meer details zijn er voorlopig nog niet. Daarvoor zullen we de sociale media van de realityster moeten volgen.

Realityshow

Dat het een gigantisch feest ging worden, was al langer duidelijk. Maar voor de gasten bleef het hele gebeuren lang een geheim. Zo werd de locatie van het trouwfeest een week geleden nog veranderd. “Ze gingen trouwen in een kerk, maar een week geleden hebben ze de locatie veranderd”, vertelde een bron aan Page Six. Om privacyredenen werd op de uitnodigingen in oktober geen locatie vermeld en begin november werden er opnieuw RSVP’s uitgestuurd, maar opnieuw geen adres.

Fans van Hilton zullen de feestelijkheden ook kunnen volgen. Op 11 november startte de 13-delige reeks Paris in love op Peacock TV. Die reeks zal alle voorbereidingen en feestelijkheden van het Hollywood-huwelijk tonen.

2 miljoen dollar

En tussen al die feestelijkheden, celebs en extravagantie wordt er toch ook wel wat plaatsgemaakt voor romantiek. Zo werden er al verschillende foto’s verspreid van Hilton en Reum die kussen en elkaar innig omhelsen. Hilton zelf schreef ook al een eerste reflectie op haar website. “Ik ben eindelijk de vrouw geworden van de meest charmante prins!”, schreef ze.

Reum vroeg de realityster in februari ten huwelijk op een privé-eiland met ring met een knoert van een diamant. Die zou zo’n 2 miljoen dollar (1,75 miljoen euro) gekost hebben. Het koppel begon te daten in november 2019, maar kende elkaar al zo’n 15 jaar.

