Uitslaande brand in leegstaand kasteel van Antwerp-voorzitter Paul Gheysens

Rond 17.40u kreeg Brandweerzone Antwerpen een oproep over een brand in een kasteel op de Ertbruggelaan in Wijnegem. “Een omstander had rook en vuur zien komen uit het kasteel”, vertelt Marie De Clercq van Brandweerzone Antwerpen.

“Onze ploegen zagen van op de grote baan al een oranje gloed van de brand”, zegt De Clercq. Het gaat om een zeer uitslaande brand, ontstaan op de eerste verdieping.

De brandweer krijgt het vuur moeilijk onder controle. “Omdat het kasteel zo afgelegen ligt, tussen velden, is het moeilijk om water te vinden. Daarom hebben we extra watertankwagens meegestuurd.”

Het gaat om een leegstaand pand waar Paul Gheysens, voorzitter van voetbalclub Antwerp, eigenaar van is. “Het is niet duidelijk of er kantoren in het pand aanwezig zijn. Zeker is dat het kasteel niet bewoond is.” Over de oorzaak van de brand is voorlopig niets bekend.