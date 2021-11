Lien (40) kreeg iets in haar drankje: “Mijn man vroeg of ik verkracht was, maar ik kon niet antwoorden”

De voorbije weken rolde een golf van verhalen over aanrandingen, misbruik en verkrachtingen in het nachtleven over ons land. Steeds centraal: mannen die iets in de drank van vrouwen doen om zich daarna aan hen te vergrijpen. Het overkwam Lien (een schuilnaam) nu twee jaar geleden. “Sinds ik verhuisd ben, zijn hier nog geen twintig mensen over de vloer gekomen. Ik ben nog steeds bang.” Maar nu zwijgt ze niet meer.