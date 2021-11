Bart Swings pas zesde in verwarrende massastart op wereldbeker schaatsen

Bart Swings is zaterdag als zesde geëindigd tijdens de eerste massastart van het olympische seizoen. De overwinning van deze marathonouverture was voor de Japanner Masahito Obayashi, maar de verwarring bij de schaatsers en het publiek in Polen was groot.

Swings maakte deel uit van een groep die op een ronde achterstand werd gezet door Obayashi. Volgens de regels had die hele groep uit de wedstrijd moeten worden genomen. Dat gebeurde niet.

Geen van de toppers uit het groepje van Swings, zoals de Amerikaanse wereldkampioen Joey Mantia en de Zuid-Koreaanse olympisch kampioen Seung-Hoon Lee, wilde jacht maken op Obayashi en zijn medevluchters Zbigniew Brodka uit Polen en de Rus Ruslan Zacharov. Het geeft aan dat massastart een nog pril onderdeel is en dat de reglementering nog niet geheel klopt.

© REUTERS

1.500 meter

Eerder moest Swings aantreden voor de 1.500 meter, anderhalf uur later kon hij de massastart afronden, waarvoor hij in de ochtenduren nog een halve finale had geschaatst. Tegenstander op de 1.500 meter was IKO-ploeggenoot Jan Blokhuijsen, die Swings net voor bleef. De 1:47.87 leverde niet meer dan de dertiende plaats op.

De winnaar was ruim anderhalve seconde sneller: de Zuid-Koreaan Min Seok Kim (1:45.15). Net als nummer twee, de Chinees Ninq Zhongyan, had hij zich vorig seizoen niet internationaal laten zien. Wereldkampioen Thomas Krol, zestiende, maakte op het zware ijs een zwakke beurt.

De massastart, een minimarathon over zestien ronden, heeft Swings’ speciale aandacht. Het is in de loop der jaren steeds meer zijn discipline geworden. De winnaar van olympisch zilver van 2018 heeft training en materiaal erop gericht om op die massastart goed voor de dag te komen.