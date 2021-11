‘Verdwenen’ Nederlands toptalent Ihattaren stopt samenwerking met Mino Raiola en wil carrière nieuw leven inblazen

Ali Dursun is ook geen onbekende in het wereldje: de Nederlander van Turkse origine begeleidt onder meer Frenkie de Jong (FC Barcelona) en Donny van de Beek (Manchester United). Nu komt ook Mo Ihattaren in zijn portefeuille.

Ihattaren staat bekend als een groot talent in het Europese voetbal. De jonge Nederlander met Marokkaanse roots begon zijn carrière veelbelovend bij PSV, maar zakte daar eind vorig seizoen weg. Afgelopen zomer maakte Ihattaren zijn droomtransfer naar Juventus (voor 12 miljoen euro), dat hem meteen uitleende aan Sampdoria.

Verdwenen

In de Italiaanse competitie speelde het toptalent nog geen minuut. Enkele weken geleden verdween hij volledig van de radar nadat hij zich niet meer meldde op training bij Sampdoria. Ondertussen klonk het in Nederlandse en Italiaanse media dat Ihattaren met mentale problemen kampte en hij daarom terug naar Nederland vertrok.

Onlangs werd Ihattaren dan toch nog eens in het openbaar gespot. Hij werkt in zijn geboortestad Utrecht met een personal trainer aan zijn comeback. Met ook een nieuwe makelaar hoopt hij zijn carrière nieuw leven in te blazen. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert al van 24 april.