Lewis Hamilton gediskwalificeerd na probleem met DRS-vleugel, Max Verstappen krijgt 50 000 euro boete

Problemen voor Lewis Hamilton in Brazilië. Het DRS-systeem van zijn Mercedes voldeed tijdens de kwalificatie niet aan de technische eisen. Na nader onderzoek besliste de FIA om de Brit te diskwalificeren voor de kwalificatie. Max Verstappen moest zaterdagochtend ook uitleg komen verschaffen vanwege het aanraken van de auto van Hamilton in parc fermé, hij krijgt een boete van 50.000 euro opgelegd.

Jo Bauer, de technisch afgevaardigde van de FIA, gaf het euvel vrijdag door aan de stewards. Een teamlid van Mercedes moest zich vrijdag om 23.15 uur Belgische tijd melden bij de stewards. Na lang wachten maakten ze zaterdagavond bekend dar Hamilton gediskwalificeerd wordt. Concreet betekent dat dat de Brit later in de sprintrace achteraan of uit de pitstraat zal moeten starten.

Coureurs maken in de DRS-zones gebruik van de openklappende achtervleugel, om zo meer snelheid te genereren op het rechte stuk. De vleugel mag maximaal 85 millimeter openklappen, maar blijkbaar zat er bij Hamiltons onderdeel meer speling.

Boete voor Verstappen

Op andere beelden was ook te zien dat Max Verstappen eerst zijn eigen achtervleugel controleert, om vervolgens het model van Hamilton te checken. Dat is verboden in de parc fermé. Verstappen moest daarvoor zaterdagochtend uitleg komen verschaffen.

Na lang wachten maakten de stewards in de late namiddag eindelijk hun beslissing bekend in het onderzoek naar Verstappen. De Nederlander krijgt een boete van 50 000 euro voor het aanraken van de F1-bolide van Hamilton. Verstappen ontsnapt zo wel aan een eventuele gridpenalty voor de sprintrace.

De WK-leider liet in een verklaring weten dat het vandaag de dag een gewoonte is geworden om een andere wagen aan te raken, zeker als er speculaties zijn over bijvoorbeeld een achtervleugel zoals momenteel het geval is. De stewards erkenden dit maar besloten toch om Verstappen een boete op te leggen omdat het een duidelijke inbreuk was op de parc fermé-regels. Opvallend is dat in de mededeling van de stewards wordt aangehaald dat het aanraken door Verstappen de achtervleugel niet heeft bewogen. Daarmee lijken de stewards alvast te willen uitsluiten dat Mercedes dat zou aanhalen om een eventuele diskwalificatie van Hamilton te protesteren omdat Verstappen de achtervleugel zou beïnvloed hebben.

Eerder op vrijdag klaagde Red Bull al bij de FIA over de achtervleugel van Mercedes, al leidde dat nog niet tot een officieel protest. Eerder dit seizoen moest Red Bull – het team van Max Verstappen – de zogeheten flexibele achtervleugel juist aanpassen, na protesten van onder meer Mercedes. Hamilton was vrijdag tijdens de kwalificatie verreweg de snelste coureur.