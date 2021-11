Fernando Alonso zorgt voor verrassing tijdens laatste oefensessie GP van Brazilië

Tijdens de tweede oefensessie heeft Fernando Alonso in de Alpine F1-bolide voor een verrassing gezorgd door de snelste tijd te rijden. Max Verstappen reed de tweede tijd terwijl Lewis Hamilton slechts vijfde was.

De GP van Brazilië is één van de drie raceweekends dit seizoen waarin de Formule 1 experimenteert met een apart format waarbij er na slechts één oefensessie op vrijdag ook al een kwalificatie plaatsvindt. Op zaterdag krijgen we daardoor nog een tweede oefensessie, gevolgd door later vandaag een sprintrace.

Gisteren was Lewis Hamilton tijdens de kwalificatie de snelste, voor Max Verstappen maar de echte commotie ontstond pas na afloop van de kwalificatie. De stewards begonnen immers een onderzoek naar een inbreuk op het technisch reglement bij Hamilton zijn achtervleugel.

Opvallend genoeg was dat onderzoek nog steeds niet afgerond tegen het begin van de tweede oefensessie en was de achtervleugel van Hamilton zijn Mercedes F1-bolide nog steeds niet vrijgegeven. Mercedes kreeg wel de toestemming om onder de parc fermé-omstandigheden de achtervleugel te vervangen door een exemplaar van dezelfde specificatie.

Daarnaast was er ook een onderzoek naar Max Verstappen die na afloop van de kwalificatie de achtervleugel van Lewis Hamilton aangeraakt zou hebben, iets dat strikt genomen niet toegestaan zou zijn, anderzijds is het in het verleden nog gebeurd dat een rijder na een kwalificatie of race een andere wagen aanraakt.

De tweede oefensessie op zich was net als tijdens de andere raceweekends waarin met het format van de sprintrace werd geëxperimenteerd redelijk overbodig. De teams deden vooral lange runs ter voorbereiding van de sprintrace en de race op zondag.

Uiteindelijk was het Fernando Alonso die verrassend de snelste tijd reed, voor Max Verstappen en Valtteri Bottas. Lewis Hamilton reed uiteindelijk de vijfde tijd.

Het wordt echter vooral uitkijken naar de beslissing van de stewards over de onderzoeken naar titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen. De beslissing daarin zal immers in belangrijke mate het verdere verloop van het raceweekend in Brazilië bepalen.

