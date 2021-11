Eerste dodelijk slachtoffer gevonden na vulkaanuitbarsting La Palma

Volgens de krant El Mundo en lokale media is zaterdag, bijna acht weken na de eruptie, het lichaam van een zeventigjarige man gevonden in een moeilijk te bereiken gebied in het zuiden. De politie gaat ervan uit dat hij is omgekomen doordat het dak van zijn huis in het dorp Los Llanos de Aridane instortte.

De man had van de autoriteiten toestemming gekregen naar de woning te gaan. Het gebeurt met enige regelmaat dat geëvacueerden het met as bedekte terrein mogen betreden om papieren of andere benodigdheden op te halen. Meestal gaat er dan een toezichthouder mee. Het slachtoffer dat zaterdag werd gevonden, nadat zijn familie hem vrijdag als vermist had opgegeven, was vermoedelijk bezig vulkaanas uit zijn huis te verwijderen toen het dak bezweek.

De vulkaan, die nog geen naam heeft, barstte op 19 september uit. Volgens de laatste gegevens heeft de gloeiende lava, met een temperatuur van ongeveer 1.300 graden, meer dan 1.450 panden volledig verwoest. In totaal is meer dan duizend hectare bedekt onder een meters dikke laag lava, ruim 7.000 mensen moesten sinds de uitbarsting een veilig heenkomen zoeken. De laatste dagen zit er nog weinig beweging in de lavastroom.