Na Chiellini ziet Italië nog drie verdedigers uitvallen voor cruciaal WK-kwalificatieduel

De Italiaanse voetbalbond kondigde zaterdag aan dat drie verdedigers niet in de selectie werden opgenomen voor de laatste WK-kwalificatiewedstrijd in Noord-Ierland. Zowel Alessandro Bastoni (Inter), Davide Calabria (AC Milan) en Cristiano Biraghi (Fiorentina) missen de cruciale wedstrijd door blessures.

Calabria, die vrijdag in Rome de laatste tien minuten inviel tegen Zwitserland (1-1), heeft een kuitblessure aan zijn rechterbeen. Biraghi, die tegen de “Nati” op de bank bleef zitten, “gaat om persoonlijke redenen naar huis”, aldus de Italiaanse bond. Bastoni, die niet in de selectie zat tegen de Zwitsers, heeft volgens de Italiaanse pers sinds de Milanese derby last van zijn adductoren.

De drie verdedigers zijn niet de enige geblesseerden bij de Italianen. Ook Giorgio Chiellini, Ciro Immobile, Lorenzo Pellegrini en Nicolo Zaniolo zijn niet beschikbaar. Leonardo Spinazzola, Marco Verratti en Moise Kean (alle drie werden niet opgeroepen) liggen in de lappenmand.

Bondscoach Roberto Mancini riep vrijdag al de 29-jarige Marco Ferrari (Sassuolo) op als back-up. Zaterdag werd ook de Davide Zappacosta (Atalanta) opgeroepen om de kern te versterken. Italië en Zwitserland staan gelijk in groep C en zullen maandagavond strijden om de eerste plaats, die een rechtstreeks ticket voor het WK van 2022 oplevert (de nummer twee speelt in maart in de play-offs). Italië geeft Noord-Ierland partij terwijl Zwitserland Bulgarije ontvangt.